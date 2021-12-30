Какие нововведения ждут россиян с 1 января

C начала нового года россиян ждет целый ряд нововведений. Повысятся прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда — в среднем до 12,6 тысячи и 14 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, по-новому будут оформлять пенсии, большую часть процедуры переведут в автоматический режим.

Одно из самых заметных изменений произойдет в жизни водителей — они смогут не проходить каждый год техосмотр для оформления ОСАГО. Обязательным он останется лишь для автобусов, грузовиков и такси.

Также с января уйдут в прошлое бумажные больничные. Документ с электронной подписью врача сразу поступит в Фонд социального страхования.

В январе стартует новый этап программы туристического кэшбэка. Он позволит вернуть до 20% от цены путевки по России.

Также россиян ждет очередное повышение цен на акцизы — бензин, новые машины, алкоголь и сигареты. Из-за чего, скорее всего, подрастут и цены на них.