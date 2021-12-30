Врач объяснила, как бесплодной Валюшкиной удалось дважды забеременеть

Врачи «приговорили» актрису к пожизненной бездетности, но она смогла родить двоих наследников. Как это стало возможным и насколько продвинулась медицина, рассказала репродуктолог Ирина Меньшикова.

Возможности современной медицины таковы, что практически любая форма бесплодия сегодня может быть преодолимой, утверждает врач-гинеколог и репродуктолог клиники Delta Fertility Clinic Ирина Меньшикова.

«В нашем арсенале есть такие методы, как гормональное лечение — например, стимуляция яичников, если отсутствует собственная овуляция, или оперативное лечение, например, операция гистероскопия, когда с помощью специальной оптики и инструментов из матки удаляется полип эндометрии или перегородка полости матки. Также есть оперативные методы, такие как лапароскопическая операция и удаление очагов эндометриоза», — говорит специалист.

Если вышеописанные методы оказываются неэффективны, то медики переходят к программам экстракорпорального искусственного оплодотворения, сокращенно ЭКО. Их проводят как с половыми клетками самих пациентов, так и с яйцеклетками или спермой доноров. Кроме того, есть методика суррогатного материнства, когда эмбрион генетических родителей переносится в полость матки суррогатной матери, и она вынашивает и рожает этого ребенка.

Однако, отмечает Меньшикова, существует проблема, с которой даже при современных репродуктивных технологиях и квалифицированных специалистах справиться сложно.

«Я и мои коллеги часто сталкиваемся с тем, что наши пациентки приходят к нам очень поздно. К сожалению, фертильность женщины самая высокая в молодые годы, и после 40 лет она стремительно снижается. И даже наши вспомогательные продуктивные технологии, наши методы экстракорпорального оплодотворения могут оказаться неэффективными у возрастных пациенток», — констатирует Меньшикова.

Она подчеркивает, что зачастую женщины попусту тратят время на бесконечные ненужные операции, и приходят к репродуктологам, когда те уже не могут им помочь.

«На что женщина может потерять время? На бесконечные гистероскопии для оценки состояния полости матки — эндометрии, на лапароскопические операции, когда вместо того, чтобы удалять измененные маточные трубы, хирурги пытаются с помощью операций восстановить их проходимость и делают эти операции неоднократно», — поясняет специалист.

Меньшикова отмечает, что, если в течении 6-12 месяцев консервативного или оперативного лечения бесплодия беременность не наступает, женщине нужно обратиться к репродуктологу в клинику экстракорпорального оплодотворения. При этом чем моложе женщина, тем выше у нее шансы забеременеть в программах ЭКО, заключает эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Елена Валюшкина в эфире телеканала «Россия 1» рассказала о чуде, которое произошло в ее жизни. Медики диагностировали ей стопроцентное бесплодие, однако она смогла забеременеть и родить двоих детей. На пути к мечте стать мамой актриса перенесла десять операций и четыре попытки ЭКО.