Врач объяснила, как бесплодной Валюшкиной удалось дважды забеременеть

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 15 968

Репродуктолог Меньшикова объяснила, как бесплодная Валюшкина смогла забеременеть

Фото, видео: www.globallookpress / Lev Ilyin, 5-tv.ru

Врачи «приговорили» актрису к пожизненной бездетности, но она смогла родить двоих наследников. Как это стало возможным и насколько продвинулась медицина, рассказала репродуктолог Ирина Меньшикова.

Возможности современной медицины таковы, что практически любая форма бесплодия сегодня может быть преодолимой, утверждает врач-гинеколог и репродуктолог клиники Delta Fertility Clinic Ирина Меньшикова.

«В нашем арсенале есть такие методы, как гормональное лечение — например, стимуляция яичников, если отсутствует собственная овуляция, или оперативное лечение, например, операция гистероскопия, когда с помощью специальной оптики и инструментов из матки удаляется полип эндометрии или перегородка полости матки. Также есть оперативные методы, такие как лапароскопическая операция и удаление очагов эндометриоза», — говорит специалист.

Если вышеописанные методы оказываются неэффективны, то медики переходят к программам экстракорпорального искусственного оплодотворения, сокращенно ЭКО. Их проводят как с половыми клетками самих пациентов, так и с яйцеклетками или спермой доноров. Кроме того, есть методика суррогатного материнства, когда эмбрион генетических родителей переносится в полость матки суррогатной матери, и она вынашивает и рожает этого ребенка.

Однако, отмечает Меньшикова, существует проблема, с которой даже при современных репродуктивных технологиях и квалифицированных специалистах справиться сложно.

«Я и мои коллеги часто сталкиваемся с тем, что наши пациентки приходят к нам очень поздно. К сожалению, фертильность женщины самая высокая в молодые годы, и после 40 лет она стремительно снижается. И даже наши вспомогательные продуктивные технологии, наши методы экстракорпорального оплодотворения могут оказаться неэффективными у возрастных пациенток», — констатирует Меньшикова.

Она подчеркивает, что зачастую женщины попусту тратят время на бесконечные ненужные операции, и приходят к репродуктологам, когда те уже не могут им помочь.

«На что женщина может потерять время? На бесконечные гистероскопии для оценки состояния полости матки — эндометрии, на лапароскопические операции, когда вместо того, чтобы удалять измененные маточные трубы, хирурги пытаются с помощью операций восстановить их проходимость и делают эти операции неоднократно», — поясняет специалист.

Меньшикова отмечает, что, если в течении 6-12 месяцев консервативного или оперативного лечения бесплодия беременность не наступает, женщине нужно обратиться к репродуктологу в клинику экстракорпорального оплодотворения. При этом чем моложе женщина, тем выше у нее шансы забеременеть в программах ЭКО, заключает эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Елена Валюшкина в эфире телеканала «Россия 1» рассказала о чуде, которое произошло в ее жизни. Медики диагностировали ей стопроцентное бесплодие, однако она смогла забеременеть и родить двоих детей. На пути к мечте стать мамой актриса перенесла десять операций и четыре попытки ЭКО.

-8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.29
0.64 84.07
0.87
Что приготовить на Новый год для привлечения удачи

Последние новости

23:13
Врач объяснила, почему опасно летать в самолете с насморком
22:59
Директор Хлебниковой опроверг ее выписку под Новый год: «Будет в больнице»
22:45
Аналитик спрогнозировал курсы доллара и рубля на 2022 год и дал совет
22:30
Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра
22:16
Врач объяснила, как бесплодной Валюшкиной удалось дважды забеременеть
22:02
Бастрыкин обратится к генпрокурору из-за приговора по делу о насилии в детдоме

Сейчас читают

Врач объяснила, как бесплодной Валюшкиной удалось дважды забеременеть
Только не под «холостой Луной»: Астролог назвала худшие дни января 2022 для зачатия, женитьбы и новых дел
Полная несовместимость: какие пары знаков зодиака никогда не полюбят друг друга
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год