Елена Валюшкина сделала десять операций в борьбе с бесплодием

Актриса Елена Валюшкина долгое время мечтала стать мамой, но не могла. Медики диагностировали ей бесплодие. Однако она сумела побороть отчаяние и начать свой нелегкий путь к долгожданному материнству. Артистка перенесла десять операций и четыре попытки ЭКО (процедура искусственного оплодотворения — Прим. ред.), и спустя годы все-таки смогла воплотить свою мечту.

«У меня был диагноз 100% бесплодие. Мне сделали очень много операций. Периодически пила таблетки, что-то колола. К сожалению, просто судьба», — призналась она в эфире шоу Бориса Корчевникова.

Родить долгожданных наследников звезда сериалов «ИП Пирогова» и «Мамочки» смогла только во втором браке. Первый — с преподавателем Леонидом Фоминым — распался через 11 лет совместной жизни. Позднее Валюшкина вышла замуж за актера Александра Яцко — вместе с ним она воспитала сына Василия и дочь Марию.

Но даже столь желаемые дети не смогли спасти второй брак. Артистка призналась, что подозревала мужа в изменах. Даже будучи рядом с ней, он, по признанию артистки, «был активен». В конечном счете это привело к горькому расставанию.

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Пережить разрыв Валюшкиной помогли ее дети — и она бесконечно им за это благодарна. Знаменитость считает, что сохранять брак исключительно ради наследников глупо, да и вранье в отношениях только разрушает доверие.

Почему Валюшкина рассталась с Яцко? Об этом она предпочитает не говорить. Однако свой развод называет освобождением.

«В какой-то момент ты понимаешь, что ты человеку не нужен, не интересен, и ты задаешь вопрос, а что происходит? А происходит то, что я тебя не уважаю, не ценю и не люблю. С его стороны звучали такие фразы: „Ну, так же многие живут“. Я вижу, что так живут многие. А я так не захотела. Вот и все», — откровенничает знаменитость.

С тех пор в браках звезда разочаровалась. При этом она не исключает, что еще сможет выйти замуж и в свои 59.

«Сейчас, как мне кажется, институт брака вообще разрушен. И неясно, восстановится ли когда-нибудь. И отношения родителей и детей тоже поменялись. Новое поколение рано взрослеет, оно не терпит контроля», — уверена она.

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