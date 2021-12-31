У переболевших коронавирусом начали выявлять рак легких и ЖКТ

Последствием перенесенного коронавируса может стать развитие онкологических заболеваний легких и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина

Специалист уточнила, что на риск развития онкологических заболеваний у излечившихся от COVID-19 пациентов указывает собранная статистика.

«Нам сегодня нужно смотреть за пациентами, которые переболели коронавирусом в легочной форме. Есть уже определенные наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта», — подчеркнула она.

По мнению Соломатиной, воспалительные процессы, происходящие при заболевании коронавирусом, могут становиться отправной точкой для онкологии, ведь любая опухоль — это тоже воспалительный процесс.

«COVID стал отправной точкой для возникновения тех или иных заболеваний. Там, где у человека проблемы, но их было не видно. А ковидная инфекция — это же воспалительный процесс, и онкология — это воспалительный процесс, то есть источником возникновения онкологии, пусковым механизмом, является воспаление, вызванное ковидом», — цитирует эксперта URA.RU.

С Соломатиной не согласился иммунолог Николай Крючков — он выразил сомнение в том, что рак будет часто появляться у переболевших коронавирусом.

«Нужно много времени, чтобы эти данные подтвердились. Есть такое подозрение, что это может быть, но насколько это часто будет проявляться, сказать сложно. Скорее, не так часто. Это будет еще связано с тяжестью перенесенного заболевания и возрастом», — уверен он.

Но у коронавируса есть и подтвержденные смертельно опасные последствия. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что COVID-19 провоцирует тромбоз, что чревато инфарктами и инсультами.