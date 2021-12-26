Почему переболевшие коронавирусом рискуют внезапно умереть после излечения
Последствия коронавируса не менее опасны, чем сама болезнь — врачи бьют тревогу.
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Несколько категорий людей могут умереть, даже излечившись от коронавируса — иммунолог Николай Крючков рассказал URA.RU, кто входит в группу риска.
Люди в возрасте, с хроническими заболеваниями или тяжело переносившие COVID-19 могут погибнуть даже спустя несколько месяцев от его последствий.
«После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. Особенно, если человек не находится на интенсивном лечении. В результате проходит три-четыре месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт», — объяснил врач.
Именно так умер народный артист России Александр Градский — официальной причиной его смерти стал инфаркт головного мозга. Врачи уверены, что он случился из-за последствий коронавируса, который мэтр перенес за несколько месяцев до смерти — после излечения от болезни часто случается тромбоз. Но в официальную статистику смертности такие случаи не войдут — это отметил и Крючков.
«Если сделать такое популяционное исследование, там будет немало таких событий. Они будут очень четкие, потому что это то, что на слуху у врачей. Человек переболел, выздоровел. Проходит некоторое время и у него какое-то тяжелое событие. Как правило, сердечно-сосудистое, либо инсульт, либо инфаркт, либо тромб оторвется. Они уже к ковидным смертям не относятся», — уточнил иммунолог.
Но знание — первый шаг к решению проблемы. Как только врачи поняли, что коронавирус опасен не только сам по себе — рекомендации были обновлены, перенесшим заболевание было рекомендовано дообследоваться, чтобы избежать непоправимого. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие анализы нужно сдать переболевшим COVID-19.
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