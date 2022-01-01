Новый ухажер Волочковой признался балерине в чувствах: «Я вас безумно люблю!»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 065

Известная балерина нашла «своего человека» незадолго до новогодних каникул. Праздничную ночь влюбленные встречали вместе.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова вошла в новый год абсолютно счастливой женщиной: незадолго до праздников звезда повстречала своего «идеального мужчину», в которого влюбилась до беспамятства. Она даже успела подружиться с маленьким сыном ухажера. Последний не может поверить своему счастью. Кавалер уже успел публично признаться диве в теплых чувствах!

В Instagram Волочковой утром 1 января появилась серия видео, что снял в праздничную ночь ее любовник. Мужчина радостно наблюдал за тем, как балерина общается с его наследником. Мальчик улыбался и смеялся, размахивая бенгальским огоньком в руке.

«Какие вы красивые, ребята! Самые лучшие в мире — это вы! Я вас безумно люблю!» — сказал, стоя за кадром ухажер Волочковой.

Сама Анастасия была в приподнятом настроении. Разве может быть иначе, когда рядом дорогие люди? О любимых мужчинах звезда уже твердит который день, не уставая, — пусть все знают о ее бесконечном счастье.

Instagram @volochkova_art

Сколько продлится новый роман звезды больших и малых театров, сказать довольно сложно. С последним кавалером — Владимиром — Волочкова встречалась всего несколько месяцев. Она успела свозить его в монастырь, но потом отношения почему-то развалились, отмечает Газета.ру. Поклонники скептически относятся к «похождениям» балерины, но надеются, что когда-нибудь она найдет идеального мужчину, с которым захочет прожить долгие годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за нового любовника Анастасия Волочкова стала кататься по дому на ягодицах.

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