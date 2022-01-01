Ноги не держат: Волочкова катается по дому на ягодицах из-за нового любовника

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 137

Анастасия Волочкова отметила начало новых отношений катанием с лестницы

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

45-летняя балерина вне себя от счастья: Новый год она встретила с очередным «мужчиной мечты». Как же это не отметить?

Новый год у каждого свой: тихий и спокойный, веселый и шумный, трогательный и нежный. Балерине Анастасии Волочковой же прошедшей ночью удалось совместить все эти понятия воедино. А все из-за новой влюбленности, которая «накрыла» артистку больших и малых театров накануне праздников.

В Instagram дива выложила несколько постов и сторис, где рассказала о своем новом романе. Мускулистый высокий мужчина, лицо которого Волочкова, по обыкновению, не спешит показывать публике, скрасил ее одиночество под бой курантов. Звезда то обнималась с ухажером, то прыгала от счастья и даже каталась с лестницы, переполненная чувствами!

На одном из видео 45-летняя Анастасия на матрасе съезжает с высоты второго этажа своего огромного особняка. Она пищит от счастья, а в руках держит пуанты — неотъемлемый атрибут.

«Радость моя нескрываема! Влюбленность Нового года— подписала кадры балерина.

Судя по тому, что вне объектива постоянно раздавался мужской смех, снимал развлечения артистки ее новый любовник. А почему бы и нет?

Газета.ру напоминает, что не так давно Анастасия Волочкова рассталась с двумя «мужчинами своей мечты». Сначала за балериной ухаживал кавалер по имени Олег. Артистка даже собиралась за него замуж — «такой хороший»! Но, отдохнув на Мальдивах, поняла, что вариант не ее. Затем был Владимир. Новый роман продлился лишь несколько месяцев, но об этом звезда, кажется, нисколько не жалела. Фанаты делают ставки, как долго продержится танцовщица в новых отношениях с мужчиной, имя которого по-прежнему остается тайной.

Ранее 5-tv.ru показал тело нового любовника балерины Волочковой.

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