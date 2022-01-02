Дочь Киркорова удивила отца необычным пожеланием на Новый год

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 003

Поп-король устроил грандиозный праздник для своих близких людей.

Дочь Киркорова удивила отца необычным пожеланием на Новый год

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

Филипп Киркоров встретил Новый год в своем загородном особняке в окружении родных и друзей. Кадрами грандиозного праздника артист поделился на своей странице в Instagram.

Как выяснилось, самое необычное пожелание в праздничную ночь сделала певцу любимая дочь Алла Виктория. Девочка преподнесла папе открытку, сделанную своими руками, с трогательным посланием.

«Дорогой папа! Я тебя поздравляю с новым 2022-м годом. Желаю счастья, здоровья, много хороших песен, хороших друзей, побывать в Японии», — с удивлением зачитал пожелание наследницы поп-король.

Судя по всему, перспектива посетить Страну восходящего солнца представляется знаменитости весьма интересной. Не исключено, что артист отправится в путешествие вместе со своими детьми, ведь звезда старается уделять им как можно больше времени.

«Спасибо доченька, девочка моя! И я получил подарок от дочки!» — гордо заявил Киркоров всем присутствующим на празднике.

Instagram @fkirkorov

Торжество прошло в стиле короля эстрады — с размахом. Катание на хаски, фейерверк, костюмированное шоу со Снегурочкой, Дедом Морозом и снеговиками, гигантская елка — повеселиться на славу могли и дети, и взрослые.

«С Новым Годом! С Новым Счастьем!» — написала певцу Анна Нетребко.

«С Новым годом! Здоровья, счастья вам и вашей семье! Пусть все мечты сбываются!» — пожелали своему кумиру поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Успенская напомнила Киркорову об их несостоявшейся свадьбе 30 лет назад.

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