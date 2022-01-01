Верка Сердючка рассказала о «дорогущем» подарке от Романа Абрамовича

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 052

Получив дорогой презент от российского бизнесмена, Андрей Данилко решил разделить его между всеми членами своего коллектива. А это около сотни человек.

Верка Сердючка рассказала о «дорогущем» подарке от Романа Абрамовича

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, в минувшую новогоднюю ночь выступал на фестивале в Дубае. В перерывах между песнями он рассказал о «дорогущем» подарке от Романа Абрамовича.

Однажды артист получил от бизнесмена бутылку шампанского. Поскольку стоило оно очень дорого, Данилко решил дать его попробовать каждому сотруднику своего коллектива. В котором едва ли не сто человек.

«Как-то Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогущего шампанского. А у нас коллектив под сто человек — ну мы разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете — никакой разницы не почувствовали», — цитирует слова Верки Сердючки StarHit.

К слову, последние годы Андрей Данилко нечасто балует поклонников своими выступлениями. Сейчас он может позволить себе не хвататься за первое предложение, а выбирать самое лучше. Так, выступить в Дубае минувшей ночью певец согласился только с условием, что будет черная икра на закуску, которую он сможет запивать шампанским Cristal и Dom Perignon. Также артисту предоставили номер люкс в пятизвездочном отеле и авто представительского класса. 

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