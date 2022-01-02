Дебют на чистом французском: сын Галкина и Пугачевой впервые спел на большой сцене

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 252

Сын Галкина и Пугачевой впервые спел на большой сцене и сразу впечатлил жюри

Дебют на чистом французском: сын Галкина и Пугачевой впервые спел на большой сцене

Фото: Instagram @maxgalkinru

После выступления шоумена с восьмилетним Гарри зрители еще долго им аплодировали. Судьи высоко оценили певческие таланты наследника Примадонны.

В первый день Нового года Максим Галкин сделал своим поклонникам настоящий подарок. Он вместе со своим сыном от Аллы Пугачевой вышел на большую сцену и спел на французском языке легендарную песню Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien».

Для восьмилетнего Гарри это был дебют на большой сцене, но мальчик достойно держался и получил восторженные отзывы от жюри шоу на Первом канале.

«Все было очень эстетично, от момента, как вы выглядите, до того, как пели. Могли бы привлечь и женскую половину!» — высказался Игорь Крутой.

«Такой дифтонг, Гарри! Я знаю, какой труд стоит за этим! Восхитительно!» — добавила Аида Гарифуллина.

Максим и Гарри Галкины выступили на шоу в качестве приглашенных гостей. Члены жюри не выставляли им формальных оценок. Если судить по реакции зрителей они и не были нужны — после выступления зал еще долго аплодировал и кричал «Браво!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева и Максим Галкин отметили Новый год.

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