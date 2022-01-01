Без записок и тостов не обошлось: как Пугачева и Галкин отметили Новый год

Звезды эстрады знатно повеселились после боя курантов. И, к слову, были совсем не одни!

«Новый год — семейный праздник» — старое правило, которое точно работает в доме певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. Влюбленная пара встречала 1 января 2022 года в своем большом особняке вместе с малышами — Гарри и Лизой. Кроме того, селебрити пригласили коллег по шоу-бизнесу, которые за годы совместной работы буквально стали родными. Праздник выдался на славу!

В Instagram Галкин опубликовал видеоотчет о прошедшей ночи. За его большим столом послушать речь президента собрались, в частности, композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, художница Алина Редель, семья известного модельера Валентина Юдашкина. Пугачева не стала «захламлять» стол приевшимися плотными закусками. Гостей удивляла легкостью: к шампанскому — груши, виноград, мандарины, голубика и даже малина!

Конечно, не забыли звезды и про новогодние желания. Как только куранты пробили полночь, Пугачева и ее друзья сожгли записки с мечтами и, по традиции, запили все игристым.

«Нет, не надо показывать желание! Или ты считаешь, что надо показать? Пусть это будет тайной нашей! Но желание хорошее, всех касается!» — произнес, обращаясь к Алле Борисовне и поклонникам, Максим Галкин.

«Пусть все будет хорошо! Главное — чтобы не было войны!» — вошла в кадр Пугачева, размахивая листочком с написанной мечтой.

Instagram @marinayudashkina

Кульминацией праздника в доме певицы и юмориста стал грандиозный фейерверк. Пугачева вместе с близкими вышла на улицу и наблюдала за ослепительным танцем огней в ночном новогоднем небе.

Больше всех радовались взрослые, а дети, немного побаиваясь громких звуков, прятались под «крыльями» Примадонны российской эстрады.

«Спокойно девочки и мальчики! Спокойно!» — обнимала подростков Алла Борисовна.

Instagram @maxgalkinru

Ранее 5-tv.ru рассказал, для кого сейчас выступает Алла Пугачева и сколько получает за корпоратив.