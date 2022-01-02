Омаров обвинил Бородину в измене с его «шестеркой» и пригрозил компроматом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 045

По слухам, причиной развода ведущей «Дома-2» с мужем стали его многочисленные измены. Однако теперь Курбан сам обвинил в них экс-супругу и заявил о наличии доказательств.

Омаров обвинил Бородину в измене с его «шестеркой» и пригрозил компроматом

Фото: Instagram @zimamoscow

Курбан Омаров развелся с телеведущей скандального телешоу «Дом-2» Ксенией Бородиной в августе 2021 года и все это время молчал о причине развода. По слухам, ею стали его измены. Однако теперь бизнесмен обвинил в неверности экс-супругу и пригрозил ей публикацией доказательств.

На своей странице в Instagram Омаров сначала призвал поклонников быть осторожнее со своими друзьями, так как те могут спать с их женами. Затем он признался, что подозрения об изменах Бородиной у него стали появляться еще год назад. Теперь же он получил видеоподтверждение.

«Я уже год как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, только не с моей шестеркой», — признался Курбан.

Instagram @zimamoscow

Судя по всему, Омаров имеет в виду Тимофея Симищенко. Бизнесмен добавил, что больше всего опасается запрета со стороны экс-жены на общение с их общей дочерью Теоной. Но на этот случай у бизнесмена уже есть план.

«Я заговорю с видеоподтверждением. Так что пусть Теона будет для меня доступна, и я буду молчать как рыба об лед! Обещаю. Я же без нее умру», — заключил Курбан.

Омаров с Бородиной прожили в браке чуть больше шести лет. Супруги расстались летом 2021 года. Но до сих пор продолжают выяснять взаимоотношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина отметила Новый год с дочками и другом Курбана Омарова и опубликовала видео с празднования.

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