Серьезные намерения? Бородина отметила Новый год с дочками и другом Омарова

Похоже, новый бойфренд чувствует себя в гостях у телеведущей совсем как дома.

Телеведущая Ксения Бородина встретила Новый год в компании друзей и нового бойфренда. На праздничном ужине в доме звезды поклонники заметили друга экс-супруга знаменитости Курбана Омарова Тимофея Симищенко.

Видео уютного праздника в кругу близких людей знаменитость поделилась в сторис Instagram. Судя по кадрам, для двух дочек Бородиной и их приятелей устроили веселое представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и злобным Гринчем.

Звездная мамочка с удовольствием наблюдала, как радуются ребята, а рядом с ней то и дело возникал Симищенко. Похоже, он чувствует себя в гостях у Бородиной совсем как дома.

Instagram @nata_alayskaya

К слову, он был в числе гостей на дне рождения дочери ведущей Теоны. Во время празднования молодой человек подошел к Бородиной и они крепко обнялись.

Сама телеведущая никак не комментирует свои отношения с новым ухажером, в отличие от него самого. По словам знакомых пары, Симищенко уже давно хвастает интимной связью со знаменитостью.

Также знающие друга Омарова утверждают, что репутация у мужчины весьма сомнительная. Якобы он задолжал крупную сумму денег и вынужден был переехать в другой район, скрываясь от своих кредиторов.

Между тем, бывший муж телеведущей также активно ищет новую любовь. Недавно бизнесмен заглянул на ужин к хорошей знакомой, чем спровоцировал слухи о романтической связи.

Ранее 5tv.ru рассказал, что Курбана Омарова заподозрили в романе с поэтессой.