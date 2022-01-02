В МЧС предупредили о приближении к Земле опаснейшего астероида

Опаснейший для Земли астероид Апофис подлетит к нашей планете на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. По данным РИА Новости, во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС) предупредили, что это якобы произойдет в 2029 году.

Апофис — или как его еще называют Бог Хаоса — представляет собой небесное тело диметром почти 400 метров и весом около 30 тонн. По прогнозу российских специалистов, он будет максимально близко к Земле спустя сутки после Дня космонавтики — 13 апреля 2029 года.

Эксперты отмечают, что при возможном столкновении астероида с нашей планетой высвободится более 1700 мегатонн энергии. Это в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.

«Сила землетрясения в радиусе десяти километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду», — цитирует РИА Новости прогноз ВНИИ ГОЧС.

В то же время в комментарии 5-tv.ru в МЧС России заявили, что не имеют отношения к прогнозу о смертельном астероиде.

«Все разработки, которые вероятно существуют не имеют отношения к спасательному ведовству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос. Жителям России в новогодние праздники необходимо больше заботиться о противопожарной безопасности», — отметили в ведомстве.

Что касается астероида, то ранее об опасности Апофиса предупреждали и в НАСА. Там отмечали, что в 2029 году небесное тело пролетит всего в 31 тысяче километров от Земли — тогда как некоторые спутники летают в 40 тысячах километров.

Однако в марте 2021 года американские ученые провели новые расчеты и пришли к выводу, что по меньшей мере ближайшие 100 лет об этом небесном теле можно не беспокоиться.

Правда, не все астрофизики с этим согласны. Как ранее сообщал 5-tv.ru, астероид Апофис угрожает Земле не только в 2029-м, но и в 2036 году. Если произойдет столкновение, так называемый Бог Хаоса в первую очередь нанесет ущерб России, Китаю, Японии и Канаде. Считается, что удар вполне может запустить необратимую цепную реакцию из природных катаклизмов, которые в конечном итоге полностью уничтожат Землю.