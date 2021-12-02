Астероид Апофис угрожает полностью уничтожить Землю

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Артем Зайцев
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Астрофизики предсказали приближение астероида Апофис к Земле в 2029 и 2036 годах

Астероид Апофис угрожает полностью уничтожить Землю

Фото: Depositphotos / sdecoret

При столкновении с небесным телом под названием Бог Хаоса на нашей планете один за другим пойдут природные катаклизмы, которые полностью все уничтожат.

Астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2029-м или в 2036 году. В первый раз небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние 40 тысяч километров, а еще через семь лет астероид направится прямо в сторону Земли, подсчитали астрофизики.

В первую очередь под удар попадут Россия, Китай, Япония и Канада. Мощность столкновения будет ровняться 44-м атомным бомбам, сброшенных на Хиросиму в 1945 году. Один такой снаряд содержит 800 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Удар вполне может запустить необратимую цепную реакцию из природных катаклизмов, которые в конечном итоге полностью уничтожат Землю.

Российские ученые надеются на воздействие эффекта Ярковского, который заключается во взаимодействии солнечных лучей с поверхностью астероида. Благодаря нагреванию одной стороны небесного тела возникнет небольшая реактивная сила, которая должна повлиять на его траекторию и сбить с намеченного пути.

Ранее об опасности астероида Апофис предупреждали и в НАСА. Так, в 2029 году небесное тело пролетит всего в 31 тысяче километров от Земли — некоторые спутники летают в 40 тысячах километров. Однако в марте ученые провели новые расчеты и пришли к выводу, что по меньшей мере ближайшие 100 лет об этом небесном теле можно не беспокоиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти причинах научно обоснованных причин конца света.

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