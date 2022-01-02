Располневшего Данилко не узнали в образе Верки Сердючки: болезнь прогрессирует?

Слухи о проблемах со здоровьем у известного певца ходят не первый год. Что именно с кумиром миллионов — загадка.

Впервые за долгое время певец Андрей Данилко вернулся на сцену. В образе несравненной Верки Сердючки он выступил на гламурной тусовке в центре Дубая. Поклонники были счастливы увидеть музыканта, но в то же время поразились его внешнему виду: располнел и немного осунулся. Живот для сценического костюма, вероятно, больше не требовался. Это навело на тревожные мысли.

Кадрами с грандиозной вечеринки поделилась российская бизнесвумен и певица Анна Калашникова. Молодая особа блистала в Дубае вместе с Данилко на Новый год. И хоть артист пытался быть веселым и по традиции заводил публику «с пол-оборота», активничать слишком сильно он не спешил.

Instagram @annakalash

Как пишет KP.RU, за глаза многие обсуждали тяжелую болезнь Андрея Данилко, о которой ходят слухи не первый месяц. Артист не отрицал, что состояние здоровья оставляет желать лучшего. Говорил, что порой из-за недуга даже путал день и ночь, но что именно происходит — не уточнял. Директор певца лишь пояснял, что речь идет о гормональном сбое.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько денег получил Андрей Данилко за новогоднее выступление в Дубае. Сумма оказалась сравнима с гонорарами Сергея Шнурова и Григория Лепса за корпоративы.