Авербух раскрыл тайну поцелуя Медведевой и Милохина на «Ледниковом периоде»

Знаменитый фигурист рассказал, как на самом деле «закручиваются романы» между участниками популярного шоу.

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух развеял последние надежды поклонников пары Дани Милохина и Евгении Медведевой на то, что между ребятами на проекте возникли настоящие чувства.

По словам руководителя шоу, страстный поцелуй, которым блогер и фигуристка завершили одно из выступлений, и который, казалось, не оставил сомнений в подлинности их романа, был задумкой сценаристов.

«Все это можно воспринимать в контексте юмора. Мы творили, придумывали. Ребята были артистами и ставили себе задачу поцеловаться, потому что таков был сценарий. Они четко ему следовали», — признался Авербух в комментарии StarHit.ru.

Продюсер добавил, что за время работы с Милохиным и Медведевой искренне полюбил ребят. По его словам, многие поначалу скептически восприняли идею поставить в пару звезду Tik Tok и спортсменку, но потом честно признавались, что именно этот дуэт стал сенсацией шоу.

«Даня открылся для меня с другой стороны. Очень надеюсь, что мне удалось открыть его с другой стороны и для всей страны», — отметил Авербух.

Ранее сам Милохин жестоко разочаровал поклонников его пары с Медведевой, признавшись, что их страстный поцелуй и демонстрация чувств на льду были всего лишь режиссерской задумкой.

Между тем поклонники уже окончательно поверили, что между молодыми людьми бурлят настоящие страсти, которые они из жизни переносят на ледовую площадку. Особенно, когда в финале одного из прокатов Милохин и Медведедва разыграли сцену «страстного секса», ошеломившую своей реалистичностью зрителей и жюри.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что блогер Даня Милохин, по его словам, на самом деле чувствует к партнерше по «Ледниковому периоду» фигуристке Евгении Медведевой.