Даня Милохин шокировал правдой о поцелуях с Евгенией Медведевой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 125

Блогер Милохин признался, что целоваться с фигуристкой Медведевой его заставлял Авербух

Даня Милохин шокировал правдой о поцелуях с Евгенией Медведевой

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Звезда ТikТоk раскрыл секрет настоящих отношений с партнершей по «Ледниковому периоду».

Даня Милохин жестоко разочаровал поклонников его пары с Евгенией Медведевой в «Ледниковом периоде» неожиданным признанием: оказывается, всех их страстные поцелуи и демонстрация чувств друг к другу на льду всего лишь режиссерская задумка продюсера шоу.

«Нас держит в плену Илья Авербух. Он заставлял нас целоваться», — заявил блогер в шоу Ивана Урганта.

Между тем зрители давно уже поверили, что между звездой TikTok и фигуристкой настоящий роман, который они из жизни переносят на ледовую площадку. Так, после одного из прокатов молодые люди надолго замерли в поцелуе, а в финале другого и вовсе устроили сцену будто бы «страстного секса», ошеломившую зрителей и жюри.

Теперь же выясняется, что между Милохиным и Медведевой только дружба. Блогер признался, что переживал за партнершу во время одного из неудачных выступлений, когда они упали на лед.

«Вот мы упали — и ничего, только шишка побыла у меня сутки. Главное, чтобы с Женечкой ничего не произошло. Это было бы гораздо хуже», — сказал Милохин.

Он добавил, что Медведева помогла ему стать более собранным и серьезным. В свою очередь спортсменка призналась, что за время работы с блогером в проекте стала более мягкой, «расслабилась и начала проще смотреть на жизнь».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, фигурист и участник «Ледникового периода» Александр Энберт рассказал о «химии» и мощной энергетике, которые есть в паре блогера Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой.

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