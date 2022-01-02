Врач назвал снижающий кровяное давление напиток

По словам специалиста, есть легкий способ профилактики гипертонии.

Снижению кровяного давления способствует кофе с добавлением уксуса или лимонного сока. К такому выводу пришел японский врач Хиросигэ Итакура клиники «Сибаура», пишет Yahoo News Japan.

Специалист рассказал, что в кофе содержится хлорогеновая кислота, которая оказывает мощный антиоксидантный эффект. Она стабилизирует кровяное давление и предотвращает развитие атеросклероза. Эта кислота также обладает жиросжигающим и антибактериальным свойствами.

Усилить благоприятное воздействие вещества помогает добавление уксуса, либо лимонного сока. Кроме того, по словам врача, в лимоне содержится эриоцитрин, который предотвращает ожирение и способствуют профилактике насморка.

Как писал 5-tv.ru, ранее врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, быстро избавиться от похмелья.