Врач назвал снижающий кровяное давление напиток
Японский врач Итакура: кофе с лимоном помогает снизить кровяное давление
Фото: Depositphotos / Daxiao_Productions
По словам специалиста, есть легкий способ профилактики гипертонии.
Снижению кровяного давления способствует кофе с добавлением уксуса или лимонного сока. К такому выводу пришел японский врач Хиросигэ Итакура клиники «Сибаура», пишет Yahoo News Japan.
Специалист рассказал, что в кофе содержится хлорогеновая кислота, которая оказывает мощный антиоксидантный эффект. Она стабилизирует кровяное давление и предотвращает развитие атеросклероза. Эта кислота также обладает жиросжигающим и антибактериальным свойствами.
Усилить благоприятное воздействие вещества помогает добавление уксуса, либо лимонного сока. Кроме того, по словам врача, в лимоне содержится эриоцитрин, который предотвращает ожирение и способствуют профилактике насморка.
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