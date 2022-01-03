Какой овощ помогает контролировать уровень сахара в крови

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 2 496

Врач Брюэр назвала снижающий риск диабета дешевый продукт

Какой овощ помогает контролировать уровень сахара в крови

Фото: Depositphotos / AndreyPopov

Специалист по диабету второго типа рассказала, что стоит включить в свой рацион.

Содержание глюкозы в организме человека помогает отрегулировать брюссельская капуста, рассказала в интервью Express.co.uk врач и специалист по диабету второго типа Сара Брюэр.

По данным издания, в Британии в настоящее время больны диабетом более 4,9 миллиона человек. Более того, эксперты прогнозируют ужасающий рост —  в 2030 году диабетиком рискует стать каждый десятый житель королевства. Потому врач обратила внимание на  необходимость профилактики заболевания.

Брюэр указала, что брюссельская капуста позволяет сохранять уровень сахара в крови в допустимой норме. Следить за ним очень важно, так как при повышении содержания сахара растет и артериальное давление.

«Сама по себе брюссельская капуста глюкозу не понижает, но она замедляет повышение ее уровня после еды, когда капусту употребляют в пищу», — отметила эксперт. 

Полезными свойствами этот продукт обладает клетчатке, которая медленно проходит по организму и замедляет всасывание сахара в кровь. Помимо того, в брюссельской капусте содержатся «важнейшие витамины», такие как К, С, Е, фолиевая кислота и минералы, в том числе, калий, кальций и марганец, а также антиоксиданты. В частности, в состав продукта входит альфа-липоевая кислота, которая влияет на инсулин и понижает уровень сахара.

Как уточнила Брюэр, овощ лучше употреблять в сыром виде или приготовить его на пару.

Ранее 5-tv.ru перечислил пять неочевидных признаков диабета.

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