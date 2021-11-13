Названы пять неочевидных признаков диабета
Медики обозначили ранние симптомы, указывающие на повышение уровня сахара в крови.
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Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
В первую очередь надо обращать внимание на изменения кожного покрова — потемнение в области шеи, подмышек и паховой области. Также речь идет об ощущениях, которые могут быть вызваны обезвоживанием.
Еще одним тревожным признаком могут стать проблемы с мочеполовой системой. Затруднения возникают из-за повреждения кровеносных сосудов, отмечает Everyday Health.
Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
Также следует с настороженностью отнестись к незаживающим ранам и порезам. Это происходит из-за чрезмерного уровня сахара в крови, который уменьшает количество кислорода, поступающего через кровоток к ранам, тем самым замедляя процесс заживления.
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