Магниты для порчи: какие вещи нельзя выбрасывать из дома

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 7 174

Оказывается, безобидная уборка дома может обернуться целым букетом неприятностей.

Магниты для порчи: какие вещи нельзя выбрасывать из дома

Фото: Depositphotos / stevanovicigor

Некоторые предметы быта важно утилизировать особым образом или же и вовсе не выкидывать никогда, пишет ИА KrasnodarMedia. Народные приметы, появившиеся не на пустом месте, гласят, что не стоит безжалостно выкидывать некоторые вещи и продукты — это может сыграть злую шутку с уборщиком-энтузиастом.

В древности считалось, что хлеб — не просто важная часть рациона большинства россиян, но и сакральное яство. Множество столетий назад на Руси сформировалось бережное отношение к выпечке. Считалось, что выкидывание хлеба на помойку моментально навлекало горе на сделавшего это человека. Потому повелось, что засохшую выпечку лучше отдавать животным и птицам.

Избавляться от сумок и кошельков, если верить народным приметам, также не стоит. Отправленные на помойку аксессуары могут утянуть за собой денежное благополучие бывших хозяев, а также удачу. В старину сумки и кошельки либо сжигались, либо закапывались под деревом. Считалось, что вместе с ним должно было расти и благосостояние человека.

Фотографии и детские вещи не рекомендуется отправлять на свалку во избежание попадания их в руки нечестных людей, способных навести порчу. На Руси было принято раздавать одежду нуждающимся, а что касается снимков, то ненужные рекомендуется просто сжечь.

Особое отношение у наших предков было к свадебным костюмам. Эти наряды были своеобразными символами союза и крепкой любви молодоженов, выкидывать которые было нельзя. Считалось, что избавление от этой одежды принесет ссоры и измены в семью. 

В старину также порицалось выкидывание гребней, платков и других предметов личной гигиены, несущих на себе энергетику хозяина. Такие вещи в чужих руках могли принести вред не только их хозяину, но и окружающим.

Однако одной из самых мистических и запретных для выкидывания вещей, согласно народным приметам, был веник. Это — вещь домового, которую ни в коем случае нельзя предавать огню. Если и выкидывать ее, то на максимально возможном расстоянии от дома. В противном случае хозяин может навлечь беды, болезни и бессонницу на свою семью.

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