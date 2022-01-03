«Метка дьявола»: как по родинке и глазам вычислить экстрасенсорные способности

На нашем теле немало таинственных отметин, в которые любители сверхъестественного склонны искать и находить особенный смысл. Истолковывать родинки, цвет волос и глаз пытались столетиями, а «распознав» ведьму в рыжеволосой красавице, отправляли ее на костер. «Проверенные» и известные с древних времен внешние признаки людей, обладающих паранормальными возможностями, эксклюзивно для 5-tv.ru перечислил экстрасенс Андрей Харрис.

«„Меткой дьявола“ в средние века называли загадочные знаки на теле человека, сегодня мало что изменилось», — заявил провидец.

Родинки

О паранормальных способностях расскажут необычные родинки, родимые пятна или шрамы детства. В зависимости от места расположения на теле, по мнению эзотерика, они раскроют и преобладающий канал восприятия информации.

Так, родинка возле глаз свидетельствует о даре ясновидения;

в области лба — о яснознании, способности знать, не понимая при этом, как или почему вы это знаете, своего рода сильной интуиции;

в области ушей — о яснослышании, способности распознавать «знаки судьбы» по внутреннему голосу или извне.

Эзотерик отметил, что особой силой обладают родинки либо родимые пятна в виде звезд, сердца, треугольника, а также в виде созвездия Большой Медведицы, например, на руке.

«Родинка или отметина на кистях рук и ступнях ног — практически на 100% знак ведьмы или колдуна, а также способность влиять на пространство», — подчеркнул экстрасенс.

Глаза

Явный признак магических способностей — глаза с ярко выраженным черным ободком вокруг радужки.

Еще одно доказательство — очень тяжелый, словно проникающий в душу взгляд. Возникает ощущение, что собеседник как будто засасывает в себя.

Цвет глаз выдаст обладание особой природной силой. Как правило, у женщин и мужчин, находящихся на темной стороне — глаза зеленые либо карие, а у светлых людей, работающих со светлыми силами, глаза будут либо серыми, либо немного стального оттенка.

«Очень редкий, но достоверный признак, что перед вами находится очень сильный черный колдун или ведьма, — это перевернутое отражение в глазах. У обычных людей отражение, как правило, в прямой проекции», — раскрыл особенность темной силы провидец.

Волосы

Классическая ведьма — с рыжими волосами, наряду с огненным цветом волос среди темных волшебниц часто встречаются и жгучие брюнетки.

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