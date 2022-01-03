После какого алкогольного напитка вы проснетесь без похмелья

В Британии составили рейтинг «безопасности» популярных видов спиртного.

Давно доказано, что любой алкоголь вызывает похмелье, если накануне перебрать с ним. Однако авторы британского таблоида The Sun утверждают, что есть напитки, которые обходятся с любителями выпить не так жестоко, как другие. Издание даже составило своеобразный рейтинг «безопасности» разных видов алкоголя.

Темные напитки

Темные напитки наутро могут вызвать боль в голове и мышцах и тошноту. Все дело в высоком содержании так называемых конгенеров — побочного продукта ферментации. На борьбу с ними организму понадобится больше времени, поэтому после употребления рома, виски и бренди похмелье будет длиться дольше. Кроме того, эти вещества могут оказаться токсичными, что еще больше замедлит восстановление организма.

Красное вино

В красном вине содержатся тирамин и гистамин, которые сужают кровеносные сосуды и этим провоцирует головную боль. У некоторых людей она начинается уже через 15 минут после употребления напитка.

Свою лепту в тяжелое состояние организма на следующий день вносит и закуска, которая традиционно подается к красному вину. Как правило, она насыщена сахаром и жирами, прошедшими глубокую переработку.

Глинтвейн

Если темные напитки продлевают похмелье, то сладкие — усиливают его. Поэтому такой распространенный праздничный напиток, как глинтвейн, назавтра вполне способен «наградить» человека чувством усталости, головокружением и ознобом.

Кроме того, большое количество сахара в напитке приводит к резкому скачку глюкозы в крови, что, в свою очередь, может вызвать гипергликемию, отмечают авторы статьи. Они советуют для сохранения уровня сахара отдать предпочтение чистым напиткам без добавленных вкусов.

Текила

А вот после текилы есть шанс проснуться вообще без похмелья, утверждается в статье. Конечно, если употребить ее в разумных пределах. Дело в том, что высококачественная текила, состоящая на 100% из агавы, проходит особый процесс ферментации, после которого в ней остается меньше сахара и конгенеров.

И все же самое главное в борьбе с похмельем — умение вовремя остановиться и не перебрать с алкоголем, заключают авторы публикации.

Ранее 5-tv.ru писал, что о человеке может рассказать алкоголь, который он выбирает.