Вино или рюмка водки на столе: что о человеке расскажет алкоголь, который он выбирает

Рюмка водки на столе или бокал шампанского с утра? Может, идеал вашей вечеринки — море пива? Пристрастия в еде и напитках могут многое рассказать о человеке. Эксклюзивно для 5-tv.ru психолог Алиса Метелина раскрыла основные черты характера тех, кто предпочитает тот или иной спиртной напиток.

Если вы являетесь приверженцем только одного вида алкоголя, то верность любимому напитку свидетельствует о вашем консерватизме по жизни. А вот склонность каждый раз пробовать что-то новое говорит либо о вашей ветрености, ли о любознательности в целом.

Шампанское

Это человек-праздник. Если женщина, то кокетка, она точно знает себе цену, умеет привлекать к себе внимание и обожает, когда ею восхищаются.

Мужчина-любитель игристого напитка по своей натуре — сердцеед Казанова, это настоящий гедонист, кровь которого радостно бурлит при словах «шоу» и «праздник». Естественно, он тоже не прочь оказаться в центре внимания и может всецело завладеть им своим позитивным настроем и легким характером.

Водка

Исконно русский напиток, предпочитающие его либо остро чувствуют ложь и горько переживают за справедливость, стремясь ее восстановить, либо относятся к другой категории «приложиться» к прозрачной рюмке — оголтелые романтики.

«Это безбашенные романтики, готовые умереть за идею или за прекрасную женщину», — заявила эксперт.

Виски

Любительницы «живой воды» — так переводится этот шотландской напиток — имеют мужской склад характера и в некоторых сферах способны составить достойную конкуренцию сильному полу.

Мужчины, выбирающие виски, подчеркивают таким образом свою мужественность, демонстрируя мужское превосходство. Викинг — его психотип. Стремятся показать себя альфа-самцами, не всегда на самом деле являясь ими.

Пиво

Любительницы пенного напитка — свои в любой компании, к ним применимо выражение «рубаха-парень», в их характере в большей или меньшей степени присутствуют мужественные черты, но на них всегда можно положиться.

Мужчины, мечтающие оказаться в море пива, мечтают не о красоте, а о спокойной, размеренной жизни и общении в теплой дружеской компании. Полежать на диване и вкусно поесть — часто их главная цель.

Вино

Красное вино предпочитают эстеты и гурманы, любители посмаковать не только еду и напитки, но и происходящие вокруг них события. У них отлично развито чувство собственного достоинства, они часто демонстрируют прекрасных вкус. Склонны скрывать свои чувства и не реагировать эмоционально на происходящие события.

Белое вино приглянулось более прагматичным, слегка холодным людям с практически трезвым расчетом.

Коньяк

Олицетворение богатства, роскоши и социального успеха. Обладающие пристрастием к коньяку — настоящие короли среди любителей спиртных напитков. Амбициозны и умеют достигать своих целей, не гнушаясь идти по головам стоящих у них на пути.

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