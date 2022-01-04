Ученые рассказали о последствиях отказа от алкоголя на месяц

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 1 692

Соответствующее исследование проходило в университете Сассекса. Его участниками стали почти три тысячи человек.

Ученые рассказали о последствиях отказа от алкоголя на месяц

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Отказ от алкоголя в течение месяца приводит к тому, что люди начинают контролировать количество потребляемого алкоголя, получают больше энергии, лучше выглядят и теряют лишний вес.

Исследование проводил психолог из университета Сассекса (Великобритания) доктор Ричард де Виссер. Участниками эксперимента стали 2821 человек.

По итогам они рассказали специалисту, что после эксперимента стали реже употреблять алкоголь.

Девять из десяти добровольцев стали экономить деньги, у семерых из десяти улучшился сон, а худеть начали трое из пяти. Как сообщил портал EurekAlert, 93% добровольцев испытали чувство достижения, а 76% поняли причины, по которым пьют.

Доктор Ричард Пайпер, генеральный директор Alcohol Change UK, отметил, что «сухой» период может изменить жизнь.

«Отсутствие алкоголя в течение 31 дня показывает, что нам не нужен алкоголь, чтобы развлекаться, отдыхать, общаться», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по рукам распознать склонного к алкоголизму человека.

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