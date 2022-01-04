Одна боль и любовь на двоих: Парапсихолог рассказала о ментальном единстве близнецов

Ранее сообщалось о смерти знаменитых братьев-близнецов Богдановых с разницей всего в шесть дней.

Накануне мир облетела скорбная весть: умер второй из братьев-близнецов Богдановых — известных французских телеведущих и шоуменов. Больше всего людей поразило, что Григорий и Игорь ушли друг за другом, с разницей лишь в несколько дней. Однако парапсихолог Екатерина Вишнякова не видит в этом ничего странного, ведь между близнецами всегда существует особая, почти магическая связь.

По словам эксперта, близнецов, особенно однояйцевых, объединяет ментальная близость, благодаря которой они одинаково мыслят и чувствуют независимо друг от друга.

«Эта ментальная связь настолько сильна, что даже на разных концах света они могут чувствовать одинаковую боль. К примеру, одна может рожать, а у другой будут такие же схватки, или один порезал палец, а у другого он будет болеть», — рассказала Вишнякова в комментарии 5-tv.ru.

Она отмечает, что многие близнецы страдают от своей «одинаковости» и отсутствия собственного «я», от того, что влюбляются в одних и тех же людей и идут по жизни в одном направлении. В конце концов, они пытаются хотя бы внешне дистанцироваться от своего ментального двойника: начинают по-другому одеваться, делать другие прически, девушки по-другому красятся и так далее. Однако, как бы близнецы не пытались разорвать связывающую их с рождения нить, она остается между ними навсегда, подчеркивает парапсихолог.

«Она в любом случае сохраняется на всю жизнь. Они всегда будут помогать друг другу, независимо от того, в каких отношениях находятся. Это неразрывная связь, она никуда не исчезнет. И это хорошо, потому что, поддерживая друг друга, они могут даже продлить друг другу жизнь», — заключает эксперт.

28 декабря стало известно, что Григорий Богданов умер в возрасте 72 лет, а 3 января скончался его брат Игорь. Позднее сообщалось, что 15 декабря близнецы были госпитализированы с диагнозом COVID-19 в реанимацию. Источники, близкие к семье умерших, сообщили, что братья не были вакцинированы от коронавируса.

Братья-близнецы Игорь и Григорий «Гришка» Богдановы прославились в 1970-1980-х в качестве телеведущих в передаче «2002: Одиссея будущего». Немалую роль в росте популярности братьев сыграла колоритная внешность, делавшая их похожими на кукол, — длинные подбородки, широкие скулы и толстые губы.

Многие уверены, что Богдановы легли под нож пластического хирурга, вставив в лица импланты и регулярно используя ботокс. Однако сами звездные братья отрицали использование пластики. По другой версии, специфическая внешность Богдановых — следствие нарушения функции гипофиза, называемого в медицине акромегалией.

Ранее 5-tv.ru рассказал о главных скандалах, прославивших братьев-близнецов Богдановых.