Под Хабаровском местные жители заметили гуляющего по дороге тигра

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 7 494

Полосатого хищника удалось снять на видео в районе озера Гасси в Нанайском районе.

Фото, видео: Depositphotos / scigelova; Telegram @good78news

Жители Хабаровского края сняли на видео гуляющего по дороге тигра. Архивные кадры, на которых хищник идет вдоль автотрассы и бросается наутек через ограждение, когда его освещают фары проезжающей мимо машины, опубликованы на YouTube-канале центра «Амурский тигр».

По словам очевидцев, животное было замечено в районе озера Гасси в Нанайском районе. Местные жители переживают за судьбу полосатого символа 2022 года.

«Неопытный малыш вышел на проезжую часть. Живи, миленький тигренок. Пусть на твоем жизненном пути встречается только добро»;

«Кажется он был ранен», — предполагают пользователи.

Стоит отметить, что 4 января ряд СМИ сообщил, что опубликованные центром «Амурский тигр» кадры, были сняты в Приозерском районе Ленинградской области. В местной администрации даже сообщили, что разбираться в произошедшем и ловить зверя будут уже завтра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Тихвине Ленинградской области местные жители заметили волков. Хищники попали в объектив камеры наблюдения на одной из улиц города в ночное время.

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