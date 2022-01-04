В Ленобласти местные жители заметили гуляющего по дороге тигра

Жители Приозерского района Ленинградской области сняли на видео гуляющего по дороге тигра. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении телеканала «78».

Зафиксировано, как хищник идет вдоль автотрассы и бросается наутек через ограждение, когда его освещают фары проезжающей мимо машины.

По словам очевидцев, животное было замечено в районе Владимирской бухты возле поселка Моторное. Местные жители теряются в догадках, откуда в их краях мог взяться экзотический зверь. Сейчас они переживают за судьбу полосатого хищника, на поимку которого отправились егеря. Люди беспокоятся, как бы работники лесничества не застрелили животное.

В то же время в администрации Приозерского района сообщили, что разбираться в произошедшем и ловить зверя будут уже завтра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Тихвине Ленинградской области местные жители заметили волков. Хищники попали в объектив камеры наблюдения на одной из улиц города в ночное время.