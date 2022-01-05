«Съедобный» гороскоп: Какой вы новогодний салат по знаку зодиака

Пора новогодних праздников проходит, люди постепенно возвращаются к привычному ритму жизни, но у многих в холодильниках до сих пор хранятся недоеденные салаты. Принимая во внимания этот факт, астрологи решили развлечь отдыхающих и соотнесли характеры всех знаков зодиака с новогодними блюдами.

Овен — «Селедка под шубой»

Соленая рыба и корнеплод, заправленные майонезом, представляют из себя сочетание совершенно несовместимых продуктов. Прямо как Овен, который умеет совмещать абсолютно неподходящие друг к другу вещи. Такая способность — это настоящий талант, и только Овнам подвластна такая магия.

Телец — Винегрет

Винегрет нельзя ничем испортить. Добавляй в него хоть квашеную капусту, хоть горошек или зеленые огурцы — вкус будет неизменным. Кто-то пытается его разнообразить майонезом вместо масла, но это особый вид извращений. Винегрет неизменен — этим он и хорош. Стабильность — главная черта, которая роднит его с Тельцами, ведь носители этого знака также не претерпевают изменений и идут своим путем на протяжении всей жизни.

Близнецы — салат «Оливье»

«Оливье» — это завсегдатай новогоднего стола и любого российского праздника в принципе. Рецепт его прост и понятен любому человеку, только каждый готовит его по-своему. Поэтому не удивляйтесь, если увидите в гостях «неправильный» салат. Он как Близнецы, такой же разнообразный и непредсказуемый, поэтому не удивляйтесь, если они вдруг через 15 лет возьмут и раскроют себя с совершенно иной стороны.

Рак — салат «Мимоза»

Вы можете сделать вкусное блюдо практически из ничего? Картошка, морковка, яйца и банка рыбных консервов — разве может из этого что-то получиться? Оказывается, может и это будет очень вкусно! Так и Раки могут сотворить все что угодно. И не важно, что у них под рукой — эти умельцы способны на многое, просто стоит дать им шанс.

Лев — салат «Гранатовый браслет»

Этот салат выглядит дорого и красиво, так же как преподносят себя и Львы. Они прилагают огромные усилия, чтобы выглядеть так шикарно. И никто не посмеет игнорировать их. Приходится только заглатывать косточки от граната и делать вид, что вам это нравится, ведь харизме Льва вы не сможете ничего противопоставить.

Дева — греческий салат

Греческий салат появляется на столе в самую последнюю очередь, чтобы хоть как-то освежить ваш вредный праздничный стол. Это блюдо как «белая ворона» на этом празднике жизни. Трудно найти в нем недостатки. А вот Девы будут искать недостатки во всем. С каждым тостом они все больше и больше увядают, пока совсем не исчерпают свой ресурс и не закончат вечер лицом в салате.

Весы — настоящий салат «Оливье»

Истинный «Оливье» — это салат, рецепт которого знают все, но никто и никогда не видел его вживую. О нем слагают легенды, но существует ли он на самом деле — хороший вопрос. Перед каждым Новым годом не утихают споры о том, какой же настоящий рецепт этого загадочного блюда. Казалось бы, тут не о чем говорить — салат как салат, но его превозносят на такой пьедестал почета, который недостижим для любого другого салата. Все как у Весов. Они тоже могут ничего не делать, но их природное обаяние заставляет люде тянуться к ним.

Скорпион — «Печеночный торт»

Печеночный торт — это очень замороченное блюдо. Его можно приготовить, только если у вас есть много свободного времени и терпения. Ведь салат потребует от вас не меньше усилий, чем общение со Скорпионами. Небесная канцелярия подбросит вам их, чтобы вы немного помучались, ведь выдерживать отношения со Скорпионами — это настоящая пытка, как и пробовать «печеночный торт» на вкус.

Стрелец — салат с крабовыми палочками

Самый приветливый салат. Если захочется — он будет легким и освежающим с огурцами или сытным и питательным с рисом. Иной раз его могут приготовить и с морепродуктами, но не это главное. Самое главное, что «крабовый салат» прост в приготовлении, а значит всегда может прийти на помощь к изголодавшимся гостям. Именно такими качествами обладает Стрелец — он всегда готов оказать поддержку и вытащить из любой патовой ситуации, сообщил Cosmopolitan.

Козерог — свекла с чесноком

Полезный, недорогой и простой в приготовлении — идеальное сочетание качеств Козерога. Свекла с чесноком — отличный салат, чтобы удовлетворить аппетит любого гостя. И хотя он является неизменным атрибутом любого новогоднего стола, но все вокруг понимают, что он появился на свет только благодаря избытку свеклы для «селедки под шубой» и винегрета. Как и Козероги, этот салат просто так не пропадет.

Водолей — курица с ананасом

Нетипичный салат вполне может стать одним из самых востребованных на столах современных хипстеров. Многие едят его через силу, чтобы не прослыть непробиваемыми консерваторами. Также как и многие шутки и безумные предложения, исходящие от представителей Водолея. После употребления все сходятся во мнении, что это было необычно, но однозначно приятно.

Рыбы — салат «Цезарь»

Чтобы сделать салат «Цезарь» — не нужно быть семи пядей во лбу: нарвать трав, да и сухарями с сыром посыпать. Вроде бы не сложно, но для него еще и нужен соус. Вот здесь и возникают трудности: с ним заморочек в разы больше, чем с самим салатом. Конечно, можно просто купить готовый соус в «Ашане», но это уже будет не то. Также и с Рыбами — их натура настолько неоднозначна, что вроде бы все и просто, но быстро в них не разобраться.

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