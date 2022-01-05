Как правильно передарить подарки и не навлечь на себя беду

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 1 344

Не забудьте стереть все «улики», указывающие на то, что вещь предназначалась вам.

Как правильно передарить подарки и не навлечь на себя беду

Фото: Depositphotos / belchonock

Передаривание непонравившегося подарка больше не считается чем-то зазорным, но при этом важно сделать все правильно. Убедитесь, что упаковка и срок годности презента в порядке — адресат не должен догадаться, что эта вещь была куплена не для него.

Когда вы будете уверены, что никаких поздравительных надписей для вас, открыток и других пометок на вещи не осталось, переупакуйте ее и подпишите новую карточку, придав подарку индивидуальность и вложив в него частичку своей души.

Издавна подобные поступки осуждались и считалось, что, отдавая подаренные вещи, человек отказывался от всех благословений Вселенной. Однако в современном мире, когда зачастую подарки покупаются из вежливости или совершенно случайным образом без вкладывания в них сакрального смысла, в их передаче другим людям нет ничего страшного. Такой подарок не несет никакой энергетики — ни хорошей, ни плохой.

Также можно передать ненужные, но полезные вещи, в детские дома, благотворительные организации, помогающие старикам, инвалидам и нуждающимся. В таком случае подарки могут действительно принести радость.

На крайний случай, если в коробке обнаружился чек, то ненужную вещь можно сдать в магазин и потратить полученные деньги на что-то по-настоящему нужное и полезное.

Что же касается сделанных вручную подарков или купленных специально для вас, то их все же не стоит отдавать незнакомцам или коллегам на работе, чтобы не нажить себе неприятностей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие подарки дарят к скорой смерти.

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