Билет на тот свет: какие подарки дарят к скорой смерти

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 22 323

Белые тапочки и острые ножи не единственные подношения, которые могут повлечь за собой необратимые последствия.

Билет на тот свет: какие подарки дарят к скорой смерти

Фото: Depositphotos / Pixelchaos

Выбор подарка – это нелегкое занятие, к которому стоит отнестись с полной ответственностью. Праздничный дар может принести не только радость своему получателю, но и непоправимое горе. Ведь многие вещи несут в себе загадочную энергетику, которая в последствии отразиться на своем хозяине, а может даже и приведет его к гибели.

Наручные часы

Depositphotos / SarkisSeysian

Известно, что дарить наручные часы категорически нельзя, однако мало кто задается вопросом – почему. Согласно восточным поверьям, часы дарили тем, кого приглашают на похороны. Считается, что после этого подарка жизнь человека будет длится столько же, сколько проработают часы, иные верования гласят, что часы сбивают биологические ритмы человека, из-за чего он быстрее стареет.

Острые предметы

Depositphotos / Nomadsoul1

На протяжении многих лет считалось, что подарок в виде сабли или шпаги непременно приведет к гибели представителя сильного пола. Смерть подстерегала мужчину, в основном, из-за войны, ведь такое оружие обычно дарили на совершеннолетие юноши. Как известно, в этом возрасте их призывали на службу.

В наше время также не принято дарить ножи, иголки и тому подобные предметы. Согласно поверьям, они принесут ссоры или гибель в дом.

Фигурки птиц

Depositphotos / dobra_kobra

Считается, что залетевшая в дом дикая птица – символ смерти. Такое же суеверие касается и искусственных птиц, в особенности, чучел.

Подарки до рождения ребенка

Depositphotos / Balazs

Если вы решили подарить что-то ребенку, то лучше подумать над тем, что подарить его маме. Ведь незначительная одежда, соска, еда может навлечь беду на еще неродившегося малыша. Младенец может погибнуть при рождении или получить серьезное заболевание.

Белые тапочки

Depositphotos / homydesign

Раньше людей хоронили в белых тапках, после чего за ними и закрепилась такая репутация. Обычно их дарили родственники еще при жизни человека, когда решали, что его дни сочтены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие подарки нельзя дарить и принимать от близких людей.

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Билет на тот свет: какие подарки дарят к скорой смерти

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