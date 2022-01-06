Бомба замедленного действия: почему чай нельзя пить горячим

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 526

Доктор медицинских наук Фархад Ислами рассказал, к каким серьезным последствиям может привести частое употребление горячительного напитка.

Бомба замедленного действия: почему чай нельзя пить горячим

Фото: Depositphotos / Dmitroza

Частое употребление чая, температура которого выше 37 градусов, способно вызвать множество негативных последствий для организма. К такому заключению доктор медицинских наук Фархад Ислами пришел после исследования.

Вместе с коллегами на протяжении десяти лет он изучал влияние горячего чая на группе пациентов, состоящей из более чем 50 тысяч человек. Участники эксперимента все это время ежедневно выпивали более 700 миллилитров напитка. Результаты исследования повергли специалистов в шок. Они выяснили, что риск появления злокачественных образований в пищеводе возрос до 90%.

Кроме того, у участников исследования были обнаружены микроповреждения оболочки пищевода. Такие последствия вызвал чай температурой выше 37 градусов.

«Многие люди любят пить чай, кофе или другие горячие напитки. Однако, согласно нашему отчету, употребление очень горячего чая может увеличить риск возникновения рака пищевода», — передает слова специалиста Rsute.

Чтобы горячительный напиток не превратился в бомбу замедленного действия, в день необходимо пить не более одной чашки чая. И температура его не должна превышать 60 градусов. Тогда напиток не только согреет, но и не принесет негативных последствий для организма.

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