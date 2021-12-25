Ученые назвали лучшее средство от похмелья

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 3 278

Исследование проводили специалисты китайского университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу.

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Фото: globallookpress.com / Wiese via face to face

Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай). По их словам, этот напиток способен уменьшить концентрацию ацетальдегида, который возрастает в организме после употребления алкоголя.

Газировка с лимонным соком активизирует фермент, который ускоряет усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма.

Китайские ученые подчеркнули, что похмелье обусловлено не только злоупотреблением алкоголя, но и медленными процессами его усвоения, уточняет MedikForum.

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