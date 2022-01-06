В ходе протестов в Алма-Ате обезглавили правоохранителя

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 1 014

Бесчинства протестующих все больше наводят на мысли о действиях террористов.

В ходе протестов в Алма-Ате обезглавили правоохранителя

Фото: REUTERS

Во время протестов в Алма-Ате над одним из правоохранителей учинили жестокую расправу — его обезглавили. Как отметили в комендатуре города, отсечение головы одному из стражей порядка является доказательством террористического характера банд, участвующих в митингах. В действиях участников беспорядков прослеживается «почерк» радикалов-исламистов.

Тело силовика обнаружили на одной из городских улиц. Всего в попытках утихомирить протестующих и защитить граждан погибли 12 правоохранителей. Еще 353 пострадали.

Также в Алма-Ате злоумышленники взяли в окружение две военные части. Бойцы уже много часов обороняются от преступников, которые явно не в первый раз держат в руках оружие.

Кроме того, зафиксированы многочисленные факты нападения на медицинских сотрудников. Пострадали более десятка врачей.

В течение последних нескольких дней по всему Казахстану продолжаются массовые протесты. Настоящие бесчинства разворачиваются на улицах Алма-Аты, крупнейшего города республики. Протестующими захвачены практически все административные объекты, периодически гремят выстрелы и взрывы, в воздух поднимается дым от пожаров. По последним данным, пострадали уже более тысячи человек.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в борьбе с террористической угрозой в ОДКБ. Организация ответила на призыв, а 5-tv.ru показал кадры отправки российских десантников-миротворцев в Казахстан.

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