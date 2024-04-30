Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о массовых беспорядках

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Евгения Романова
Евгения Романова 87 0

Ведомство Республики он возглавлял с 2019-го по 2022 год.

Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о массовых беспорядках

Фото: primeminister.kz Официальный информационный ресурс Премьер-министра Республики Казахстан

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Тема:
Протесты в Казахстане

Правоохранители Казахстана задержали бывшего министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках в январе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба казахстанской Генпрокуратуры в Telegram-канале.

Указывается, что задержан был Тургумбаев 29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия. При этом в Генпрокуратуре пояснили: в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, поэтому «другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению».

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Ерлан Тургумбаев работал в МВД Казахстана с 1984 года. Сначала он занимал пост оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Саранского горисполкома. В 2012 году Тургумбаева назначили замминистра внутренних дел, а возглавлял он ведомство с 2019-го по 2022-й.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Люди вышли на улицы с требованием снизить цены на газ, поскольку его стоимость увеличилась в два раза. Митинги вылились в беспорядки, на фоне которых президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики. По данным Генпрокуратуры страны, погибли не меньше 225 человек, пострадали четыре с половиной тысячи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время суда по делу бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева было представлено видео, как он избивал гражданскую жену Салтанат Нукенову. Брат погибшей при этом не смог сдержать слез.

Тема:
Протесты в Казахстане
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