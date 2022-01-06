Золотой дождь под звездами: когда рождаются самые богатые люди

Согласно анализу дат рождения самых успешных людей мира, входящих в ТОП-50 списка Forbes на январь 2022 года, богачей больше всего среди появившихся на свет 28-го числа.
Фото: Depositphotos / konstantynov
В судьбоносную миссию звезд можно верить или сомневаться в ней, однако факты говорят сами за себя: самые влиятельные и богатейшие люди планеты, список которых публикует Forbes, рождаются чаще всего 28-го числа.
28-го числа: Илон Маск (1 место), Билл Гейтс (4), Карлос Слим (13), Амансио Ортега (15), Сюзанна Клатен (49).
Самые частые даты — 7, 14, 21, 28: богачи появляются четыре раза в месяц с интервалом в одну неделю.
7-го числа: Джим Уолтон (18 место), Элис Уолтон (19), Владимир Лисин (60)
14-го числа: Марк Цукерберг (7 место), Майкл Блумберг (17).
21-го числа: Сергей Брин (8 место), Франсуа Пино (27), Джованни Ферреро (40), Лилиан Бетанкур (11)
В датах рождения состоятельных людей из списка Forbes присутствуют 1, 2, 4, 7, 8.
Примеры: Джефф Безос (3 место) — 12 января, Леонид Михельсон — 11 августа, Ларри Эллисон — 17 августа, самый богатый человек России Алексей Мордашов — 26 сентября, Вагит Алекперов — 1 сентября.
И совсем редко среди толстосумов встречаются те, в чьих датах появления на свет присутствуют 3, 5, 6, 9.
Исключением из правил стали: Бернар Арно (2 место) — 5 марта, Уоррен Баффет — 30 августа, Мукеш Амбани — 19 апреля.
Август и октябрь — месяцы, когда миру являются финансовые лидеры, с талантом управления процессами и денежными потоками, мудростью в принятии решений.
Список 20 богатейших людей планеты, по версии Forbes, на январь 2022 года:
- Илон Маск — 28 июня
- Бернар Арно — 5 марта
- Джефф Безос — 12 января
- Билл Гейтс — 28 октября
- Ларри Эллисон — 17 августа
- Ларри Пейдж — 26 марта
- Марк Цукерберг — 14 мая
- Сергей Брин — 21 августа
- Уоррен Баффет — 30 августа
- Стив Балмер — 24 марта
- Франсуаза Бетанкур — 10 июля, получившая наследство после смерти матери Лилиан Бетанкур, родившейся 21 октября
- Мукеш Амбани — 19 апреля
- Карлос Слим — 28 января
- Гуатам Адани — 24 июня
- Амансио Ортега — 28 марта
- Чжун Шаньшань — декабрь
- Майкл Блумберг — 14 февраля
- Джим Уолтон — 7 июня
- Элис Уолтон — 7 октября
- Роб Уолтон — 5 апреля
Российские миллиардеры:
48. Алексей Мордашов — 26 сентября
53. Леонид Михельсон — 11 августа
55. Владимир Потанин — 3 января
60. Владимир Лисин — 7 мая
64. Вагит Алекперов — 1 сентября
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