Золотой дождь под звездами: когда рождаются самые богатые люди

В судьбоносную миссию звезд можно верить или сомневаться в ней, однако факты говорят сами за себя: самые влиятельные и богатейшие люди планеты, список которых публикует Forbes, рождаются чаще всего 28-го числа.

28-го числа: Илон Маск (1 место), Билл Гейтс (4), Карлос Слим (13), Амансио Ортега (15), Сюзанна Клатен (49).

Самые частые даты — 7, 14, 21, 28: богачи появляются четыре раза в месяц с интервалом в одну неделю.

7-го числа: Джим Уолтон (18 место), Элис Уолтон (19), Владимир Лисин (60)

14-го числа: Марк Цукерберг (7 место), Майкл Блумберг (17).

21-го числа: Сергей Брин (8 место), Франсуа Пино (27), Джованни Ферреро (40), Лилиан Бетанкур (11)

В датах рождения состоятельных людей из списка Forbes присутствуют 1, 2, 4, 7, 8.

Примеры: Джефф Безос (3 место) — 12 января, Леонид Михельсон — 11 августа, Ларри Эллисон — 17 августа, самый богатый человек России Алексей Мордашов — 26 сентября, Вагит Алекперов — 1 сентября.

И совсем редко среди толстосумов встречаются те, в чьих датах появления на свет присутствуют 3, 5, 6, 9.

Исключением из правил стали: Бернар Арно (2 место) — 5 марта, Уоррен Баффет — 30 августа, Мукеш Амбани — 19 апреля.

Август и октябрь — месяцы, когда миру являются финансовые лидеры, с талантом управления процессами и денежными потоками, мудростью в принятии решений.

Список 20 богатейших людей планеты, по версии Forbes, на январь 2022 года:

Илон Маск — 28 июня Бернар Арно — 5 марта Джефф Безос — 12 января Билл Гейтс — 28 октября Ларри Эллисон — 17 августа Ларри Пейдж — 26 марта Марк Цукерберг — 14 мая Сергей Брин — 21 августа Уоррен Баффет — 30 августа Стив Балмер — 24 марта Франсуаза Бетанкур — 10 июля, получившая наследство после смерти матери Лилиан Бетанкур, родившейся 21 октября Мукеш Амбани — 19 апреля Карлос Слим — 28 января Гуатам Адани — 24 июня Амансио Ортега — 28 марта Чжун Шаньшань — декабрь Майкл Блумберг — 14 февраля Джим Уолтон — 7 июня Элис Уолтон — 7 октября Роб Уолтон — 5 апреля

Российские миллиардеры:

48. Алексей Мордашов — 26 сентября

53. Леонид Михельсон — 11 августа

55. Владимир Потанин — 3 января

60. Владимир Лисин — 7 мая

64. Вагит Алекперов — 1 сентября

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