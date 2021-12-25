Под какими знаками зодиака рождается больше всего миллиардеров

Знак зодиака может повлиять на способность человека зарабатывать деньги. Представителям некоторых из них повезло больше других — у них есть шанс стать миллионерами, считают астрологи. Журналы Forbs и SPEAR’S Russia подсчитали, среди представителей каких знаков больше всего богачей.

Дева

Больше всего шансов разбогатеть, согласно статистике журнала Forbes, у рожденных под созвездием Девы. Данный знак преобладает среди долларовых миллиардеров и составляет 12% от общего числа богачей. Его представители невероятно трудолюбивы, харизматичны, коммуникабельны. Нарастив социальный капитал, они умело пользуются полученными привилегиями, не забывая при этом много работать, считают астрологи.

Водолей и Овен

На эти знаки приходится по 8% из числа самых богатых людей мира. Успешность Водолея в делах объясняется его разносторонними увлечениями, дружелюбием и широким кругозором. Водолей — свободная личность, поэтому он не привязывается к семье и может посвятить все свое свободное время зарабатыванию денег. Овны же пробивают путь к капиталу своим упрямством. Они бывают хитры и изворотливы, прямолинейны и бестактны — именно это помогает им накопить кучу денег.

Рыбы

В российском бизнесе больше всего миллиардеров среди Рыб. Этот знак, считают астрологи, отличается стойкостью к трудностям. Они легко заводят деловые связи, склонны к риску, умеют манипулировать людьми. При этом имеют тягу к справедливости, иногда ради нее они поступаются своими интересами. Природная склонность к экстрасенсорике, а также здоровая тяга к авантюрам помогают разбогатеть им в любых экономических условиях.

Стрелец

Много среди богачей и Стрельцов. Они, полагают астрологи, умные и талантливые, эгоистичные. Зарабатывать им помогает отсутствие моральных терзаний по поводу нарушения каких-либо норм и чужих границ. Однако у представителей этого знака есть склонность к чрезмерным импульсивным тратам, расточительности и непостоянству.

Козерог

Представители этого знака отличные карьеристы. Они жертвуют многим ради достижения своих финансовых целей. По мнению астрологов, Козероги холодны, не стесняются идти по головам, пробивая путь к своему будущему. Они не изменяют своим идеалам, продумывают план и действуют согласно ему. Не отступают при виде препятствий, а стремительно бросаются в бой. Трудолюбие и стремление к свободе помогают Козерогам много зарабатывать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мешает каждому знаку зодиака добиться успеха.