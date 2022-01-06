В столице Казахстана возобновился доступ к проводному интернету
Также силовикам удалось отбить у протестующих аэропорт Актобе.
Фото: Reuters / Pavel Mikheyev
Власти пытаются стабилизировать обстановку в охваченном протестами Казахстане. В одном из эпицентров погромов — городе Актау митингующие начали расходиться с центральной площади. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24». Призывающие местных жителей выходить на улицы активисты попросили собравшихся разойтись по домам.
Также во всей стране, за исключением Алма-Аты возобновлен доступ к проводному интернету. Выйти в сеть с мобильного устройства по-прежнему нет возможности, пишет Telegram-канал Globalcheck.
Как сообщается, практически полное отключение интернета продлилось более пяти часов. Сейчас Казахтелеком включил интернет в некоторых регионах, однако в части регионов по-прежнему не работает ни проводной, ни мобильный интернет.
Ранее был освобожден от захватчиков аэропорт в Актобе. О прекращении работы воздушные гавани стало известно ранее. Также была приостановленная деятельность аэропортов в Алма-Ате и Актау.
Многие местные жители называют протестующих провокаторами и призывают власти страны как можно скорее арестовать бунтовщиков и навести порядок в стране.
Люди выстраиваются в огромные очереди у банкоматов и банков, чтобы снять наличные деньги и не остаться без средств к существованию. Оплатить покупки в магазинах картами возможности нет.
Некоторые жители Нур-Султана отметили, что события в стране организаторы беспорядков пытаются развить по «украинскому сценарию».
Ранее 5-tv.ru рассказал, что политолог Сатановский сравнил ситуацию в Казахстане с атакой террористов в Сирии.
- 7 янв
- В Алма-Ате приземлились девять российских Ил-76 с десантниками
- 7 янв
- Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Казахстане по телефону
- 7 янв
- В Алма-Ате загорелось здание филиала телеканала «МИР»
- 7 янв
- Токаев поблагодарил ОДКБ за оперативный ввод миротворцев в Казахстан
- 7 янв
- Новые группы миротворцев ОДКБ отправились в Казахстан из Ульяновской области
- 7 янв
- Токаев приказал стрелять на поражение по террористам
- 7 янв
- Российские миротворцы и силы Казахстана взяли под контроль аэропорт Алма-Аты
- 7 янв
- Киргизия направит в Казахстан военных в рамках миссии ОДКБ
- 7 янв
- В Казахстане заявили о восстановлении правопорядка во всех регионах страны
- 7 янв
- Псаки заявила о слежке США за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан
Читайте также
78%
0.64 84.07
0.87
Нашли ошибку?