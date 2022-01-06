В столице Казахстана возобновился доступ к проводному интернету

Власти пытаются стабилизировать обстановку в охваченном протестами Казахстане. В одном из эпицентров погромов — городе Актау митингующие начали расходиться с центральной площади. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24». Призывающие местных жителей выходить на улицы активисты попросили собравшихся разойтись по домам.

Также во всей стране, за исключением Алма-Аты возобновлен доступ к проводному интернету. Выйти в сеть с мобильного устройства по-прежнему нет возможности, пишет Telegram-канал Globalcheck.

Как сообщается, практически полное отключение интернета продлилось более пяти часов. Сейчас Казахтелеком включил интернет в некоторых регионах, однако в части регионов по-прежнему не работает ни проводной, ни мобильный интернет.

Ранее был освобожден от захватчиков аэропорт в Актобе. О прекращении работы воздушные гавани стало известно ранее. Также была приостановленная деятельность аэропортов в Алма-Ате и Актау.

Многие местные жители называют протестующих провокаторами и призывают власти страны как можно скорее арестовать бунтовщиков и навести порядок в стране.

Люди выстраиваются в огромные очереди у банкоматов и банков, чтобы снять наличные деньги и не остаться без средств к существованию. Оплатить покупки в магазинах картами возможности нет.

Некоторые жители Нур-Султана отметили, что события в стране организаторы беспорядков пытаются развить по «украинскому сценарию».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что политолог Сатановский сравнил ситуацию в Казахстане с атакой террористов в Сирии.