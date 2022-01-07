Анна Калашникова впервые показала фото повзрослевшего сына

Анна Калашникова практически никогда не показывает своего сына широкой публике, однако в честь Рождества певица решила сделать исключение. На фото, опубликованном светской львицей в Instagram, подросший и счастливо улыбающийся Даниил сидит в обнимку с мамой в окружении игрушек.

В своем посте Калашникова трогательно призналась сыну в нежных чувствах, назвав его своим самым любимым мужчиной на свете. Она также рассказала, что постоянно созванивается с ним, будучи на съемках и концертах. Маленький Даня быстро освоил голосовые сообщения и видео для общения с мамой.

«Все спрашивают, а где мой сын?! Я не из тех мамочек, которые выкладывают каждый чих своего сыночка, я оставляю ему право выбора быть медийным или нет. Вырастет и сам решит», — высказала свою позицию Калашникова.

Instagram @annakalash

Некоторые поклонники разделили взгляды певицы, признавшись, что и сами не понимают, зачем показывать детей всем подряд:

«Правильно делаешь, что не выкладываешь сыночка. Я сама не понимаю, зачем выкладывать детей на всеобщее обозрение»;

«Я тоже не выкладываю фото детей».

Другие же просто порадовались долгожданному фото малыша.

«Наконец-то показала Ань. Хорошенький. Дай Бог всего хорошего. С Рождеством!»;

«Ну наконец то! С праздником! Всех благ! Желаю, чтобы малыш почаще видел свою маму!» - пожелали юзеры.

Однако часть комментаторов смутило то, что ребенку уже должно быть шесть лет, а на фото он очевидно младше. Артистка никак не стала отвечать на эти вопросы.

Даниил появился на свет 15 марта 2015 года. На отцовство претендовали певец Прохор Шаляпин, с которым на тот момент Калашникова находилась в отношениях, а также экс-возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин.

ДНК-экспертиза показала, что Шаляпин не является папой малыша, а слова бывшего бойфренда звезды «Дома-2» Калашникова комментировать не стала.

В ток-шоу на Первом канале певица объяснила, что узнала о своей беременности слишком поздно, а Шаляпину она честно сказала, что отцом Даниила может быть ее бывший возлюбленный. До артиста Калашникова длительное время встречалась с бизнесменом, имя которого она не называет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица рассталась со своим женихом Иваном Семеновым. Поклонников шокировало такое известие.