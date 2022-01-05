Сама виновата? Калашникова напророчила свое расставание с женихом в новой песне

Артистка поблагодарила банкира за красивый роман, заявив, что отпускает все плохое в космос.

Известная модель и телеведущая Анна Калашникова шокировала поклонников новостью о расставании со своим женихом Иваном Семеновым. Судя по всему, 2022 год звезда решила начать с чистого листа — во всяком случае в личной жизни точно.

«Мы с Иваном больше не пара. Говорю спасибо всему хорошему, что между нами было за два года и почти месяц. Отпускаю в космос все плохое. Надеюсь, в новом году не будет столько слез и разочарования», — призналась фолловерам Калашникова.

Комментируя разрыв с возлюбленным, светская львица привела строчки из своей песни, которые, по ее мнению, оказались пророческими. Судя по тексту композиции, можно предположить, что бизнесмен не был верен ей.

«Ты не ври, не ври мне. Ты такой счастливый на тех фото с ней!».

Но артистка не теряет оптимизма. Она надеется, что будущий год не принесет ей слез и разочарований. Калашникова подчеркнула, что она в силах справиться с этим и пожелала своему уже бывшему возлюбленному счастья.

Роман Семенова и Калашниковой был похож на красивую сказку. Бизнесмен баловал свою любимую женщину роскошными подарками и даже подарил ей скакуна, на котором ездила героиня Мерьем Узерли во время съемок сериала «Великолепный век».

Пара даже планировала завести детей, но их обманула суррогатная мать. ДНК-тест показал, что ребенок не имеет ничего общего с банкиром и певицей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Калашникова веселится в компании предполагаемого любовника бывшей жены Григория Лепса.