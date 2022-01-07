Умер автор текста песни «Пусть бегут неуклюже» Тимофеевский

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 4 356

О трагедии в Facebook сообщил киновед Сергей Капков.

Умер автор текста песни «Пусть бегут неуклюже» Тимофеевский

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Скончался поэт Александр Тимофеевский. Смерть его настигла в 88 лет прямо в Рождество. О трагедии в Facebook сообщил киновед Сергей Капков. Однако причину смерти не уточнил, рассказав лишь о жизни выдающегося творческого деятеля.

Больше всего Тимофеевский известен как автор песни «Пусть бегут неуклюже», однако этим далеко не ограничиваются его заслуги.

«Работал редактором на «Союзмультфильме» и «Экране», пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. «Пусть бегут неуклюже» стала гимном дня рождения каждого советского человека. Удивительно, но именно этот номер в рамках концерта «Песня года» в первый и едва ли не единственный раз повторили на бис во время телевизионной записи, настолько огромен был успех. Некоторое время Александр Павлович был худруком кинотеатра «Баррикады», вел вместе с Владимиром Головановым семинар сценаристов анимационных фильмов в Доме кино, выступал с творческими вечерами, был активным участником худсовета «Союзмультфильма», — поделился Капков.

По его словам, Тимофеевский не мог без работы и творчества. Даже будучи в больнице, он напоминал приятелям о своем существовании звонками, а незадолго до смерти опубликовал на своей странице в соцсети рождественское стихотворение, поздравив пользователей с праздником.

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Умер автор текста песни «Пусть бегут неуклюже» Тимофеевский

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