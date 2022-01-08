Губерниев высмеял Бузову и Малафеева: «С утра коньяк уже вдвоем пьете?»

Недавняя фотография, выставленная экс-вратарем «Зенита» Вячеславом Малафеевым, сделанная во время отпуска во Франции, где он повстречал телеведущую Ольгу Бузову и провел один из вечеров с ней за бокалом алкогольного напитка, навела немало шума в сети. Увидев снимок, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не смог пройти мимо и промолчать. Он поинтересовался у отдыхающех в Куршевеле знаменитостей, что они пьют с утра пораньше.

«С утра коньяк уже вдвоем пьете?» — спросил Губерниев в комментариях под публикацией.

Instagram @malafeev16ru

Малафеев также не стал отмалчиваться.

«Приезжай, угостим», — ответил футболист.

На том словесная перепалка и закончилась. Ольга Бузова никак не прокомментировала колкость Дмитрия Губерниева.

Стоит отметить, что спортивный комментатор не в первый раз пытается троллить знаменитостей и «оскорбляет» их. Как-то экс-вратаря «Зенита» он сравнил с калом, а у Бузовой в эфире одного из телеканалов поинтересовался, не перестала ли она по утрам употреблять коньяк, чем сильно обидел телеведущую, и та в слезах покинула студию. Позже Ольга призналась, что не знала, кто будет ведущим эфира и отметила, что у нее с комментатором давний конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова пустилась в пляс после катания на лыжах.