Губерниев высмеял Бузову и Малафеева: «С утра коньяк уже вдвоем пьете?»
Спортивный комментатор не в первый раз старается задеть поющую телеведущую и обратить внимание поклонников на якобы ее алкогольную зависимость.
Фото: Instagram @guberniev_dmitry
Недавняя фотография, выставленная экс-вратарем «Зенита» Вячеславом Малафеевым, сделанная во время отпуска во Франции, где он повстречал телеведущую Ольгу Бузову и провел один из вечеров с ней за бокалом алкогольного напитка, навела немало шума в сети. Увидев снимок, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не смог пройти мимо и промолчать. Он поинтересовался у отдыхающех в Куршевеле знаменитостей, что они пьют с утра пораньше.
«С утра коньяк уже вдвоем пьете?» — спросил Губерниев в комментариях под публикацией.
Малафеев также не стал отмалчиваться.
«Приезжай, угостим», — ответил футболист.
На том словесная перепалка и закончилась. Ольга Бузова никак не прокомментировала колкость Дмитрия Губерниева.
Стоит отметить, что спортивный комментатор не в первый раз пытается троллить знаменитостей и «оскорбляет» их. Как-то экс-вратаря «Зенита» он сравнил с калом, а у Бузовой в эфире одного из телеканалов поинтересовался, не перестала ли она по утрам употреблять коньяк, чем сильно обидел телеведущую, и та в слезах покинула студию. Позже Ольга призналась, что не знала, кто будет ведущим эфира и отметила, что у нее с комментатором давний конфликт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова пустилась в пляс после катания на лыжах.
- 8 янв
- Бузова пустилась в пляс после катания на лыжах: «Щи припухли»
- 8 янв
- Разведенный отец Бузовой отдыхает в шикарном загородном отеле с новой пассией
- 7 янв
- «Мне еще замуж выходить»: Бузова ответила Малафееву, показавшему ее фото без фильтров
- 7 янв
- «Образ жизни на отекшем лице»: Миро показала провокационные фото Бузовой без ретуши
- 6 янв
- Каграманов о Манукяне: «Даву ненавидит весь шоу-бизнес, кроме Киркорова»
- 5 янв
- Комик Каграманов о конфликте Бузовой и Губерниева: «Возможно, придуман»
- 4 янв
- Ольга Бузова честно высказалась о новой избраннице отца
- 1 янв
- Анна Бузова мечтает помириться со звездной сестрой в 2022 году
- 1 янв
- Бузова встретила Новый год одна из-за разлада родителей: «Папа с новой семьей»
- 1 янв
- Лобода с каре и Лорак с афрокудрями: ТОП-12 преображений звезд в декабре
Читайте также
85%
0.64 84.07
0.87
Нашли ошибку?