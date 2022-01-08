Бывший председатель КНБ Казахстана Карим Масимов задержан по делу о госизмене

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Казахстан Карим Масимов задержан по делу о госизмене, сообщает пресс-служба ведомства.

«6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица», — отметили в КНБ.

Стоит отметить, что Карим Масимов дважды занимал пост премьер-министра Казахстана, руководил администрацией президента республики.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 января освободил чиновника от должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казахстане начались расследования в отношении реализаторов сжиженного газа.