Бывший председатель КНБ Казахстана Карим Масимов задержан по делу о госизмене
Президент республики Касым-Жомарт Токаев 6 января освободил чиновника от должности.
Фото: ТАСС / Екатерина Штукина
Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Казахстан Карим Масимов задержан по делу о госизмене, сообщает пресс-служба ведомства.
«6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица», — отметили в КНБ.
Стоит отметить, что Карим Масимов дважды занимал пост премьер-министра Казахстана, руководил администрацией президента республики.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 января освободил чиновника от должности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казахстане начались расследования в отношении реализаторов сжиженного газа.
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