В Казахстане сообщили о местонахождении Назарбаева
Накануне были распространены сообщения, что экс-президент и его дочери с семьями покинули страну.
Фото: РИА Новости
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице страны — Нур-Султане. Об этом в Twitter сообщил его советник и пресс-секретарь Айдос Укибай. Представитель экс-главы республики также отметил, что Назарбаев находится на прямой связи с действующим главой Касым-Жомартом Токаевым.
Ранее в сетевых источниках распространялась информация о побеге бывшего лидера из Казахстана. Высказывались предположения, что он вместе с дочерями и их семьями покинул страну, оставив на родине брата Болата Назарбаева.
«Елбасы находится в столице Казахстана, городе Нур-Султан. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию», — заявил Укибай.
Пресс-секретарь в следующем посте добавил, что Назарбаева просел несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств. Первый президент, по словам представителя, призывает соотечественников сплотиться вокруг лидера Токаева «для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны».
Ситуация в Казахстане обострилась 2 января — накануне цены на топливо выросли вдвое, и жители крупных городов вышли на улицы протестовать. Митинги переросли в массовые беспорядки с погромами, мародерством и кровопролитием. Участники блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на силовиков и отнимали их оружие, штурмовали административные здания.
Президент республики Токаев отправил в отставку правительство и занял пост главы Совбеза. В своих заявлениях он высказывал предположения о серьезной подготовке бандитов за рубежом. Известно также, что среди задержанных террористов есть иностранцы.
По решению Совета коллективной безопасности ОДКБ в Казахстан для стабилизации обстановки направлены миротворцы из подразделений вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Как ранее сообщал 5-tv.ru, переброска основных сил российских миротворцев в зоны беспорядков продолжается круглосуточно.
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