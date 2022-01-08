Житель Алма-Аты рассказал о гибели четырехлетней дочери в ходе беспорядков

Жертвой беспорядков в Алма-Ате 6 января стала четырехлетняя девочка. Об этом сообщает издание Orda.kz со ссылкой на местных жителей.

По словам казахстанца Айдоса Мельдыхана, его дочь вместе с дядей и двумя его детьми на машине отправились за покупками. Трагедия произошла в ходе перестрелки в районе площади республики. Одна из пуль попала ребенку в голову. В результате ранения малышка скончалась.

Другие находящиеся в машине дети пострадали и были доставлены в больницу.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин сообщила о гибели 11-летнего мальчика. Он был смертельно ранен 5 января во время прогулки со своими родителями, пишет URA.RU.

Несколькими днями позже 15-летний подросток с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен в одну из больниц. За его жизнь борются врачи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Токаев объявил 10 января Днем общенационального траура. Власти Казахстана также открыли горячие линии для тех, кому требуется медицинская или психологическая помощь во время действия режима ЧП.