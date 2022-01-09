Новорожденную девочку нашли на обочине дороги под Новосибирском

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 066

Ребенок лежал в коробке — голый, прикрытый небольшим пледом. Бросившие малышку люди «позаботились» о ней, положив рядом бутылку с разведенной смесью.

Новорожденную девочку нашли на обочине дороги под Новосибирском

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Godnik

Новорожденную девочку в коробке нашли подростки на обочине дороги под Новосибирском. Вечером 7 января дети вышли на прогулку из поселка Сосновка в сторону села Кубовая и по пути обнаружили малышку. По их словам, из коробки доносился писк, и они решили проверить, вдруг кто-то таким образом избавился от щенков. Но оказалось, что так поступили люди с едва увидевшим свет собственным ребенком.

Девочка была без одежды, ее просто завернули в небольшой плед и оставили рядом бутылку с разведенной смесью. Нашедшие ее ребята пробовали остановить проезжающую мимо машину, но ни одна не притормозила. Тогда они позвонили родителям. Семейная пара приехала тут же и доставила крошку в больницу.

Чудом младенец не успел получить обморожение. Медики после осмотра заключили, что ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Как рассказали супруги порталу Ngs.ru, весь персонал клиники плакал, когда стало ясно — беда миновала, ребенок избежал жуткой смерти.

Девочка сейчас в больнице, к ней никого не пускают, в том числе ее спасителей, но те все равно приезжают, привозят памперсы и другие необходимые мелочи. В семье у них двое общих сыновей, супруги решили, что эта малышка могла бы стать их дочкой. Говорят, приложат все усилия, чтобы добиться усыновления, хотя понимают, что могут объявиться родственники и забрать ребенка к себе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего, биологических родителей новорожденной разыскивают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал трогательную историю о двухмесячном мальчике с пороком сердца из Ростовской области. Врач 11 часов держала его на руках младенца во время транспортировки в Москву для проведения операции.

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