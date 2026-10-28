Ради лайков — под статью: тату-мастер устроил фотосессию с пентаграммой у собора

|
Василиса Власова
Василиса Власова 12 0

Мужчина снялся с обнаженным торсом.

Оскорбление чувств верующих за фотосессию у храма

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На тату-мастера возбудили уголовное дело за фотосессию у храма

В Петропавловске-Камчатском 27-летний тату-мастер попал под уголовное дело из-за фотосессии у православного собора. Дело возбудил Следственный комитет.

По данным следствия, в октябре обвиняемый в оскорблении чувств верующих опубликовал фото в своем публичном канале. Мужчина снялся с обнаженным торсом на фоне кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы в Петропавловске-Камчатском. На его спине видна татуировка — мифическое животное с пентаграммой* в пасти.

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и забрала у скандального тату-мастера телефон. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скандально известного блогера Ивана Золо привлекли к административной ответственности — на него составили протокол за публичную демонстрацию сатанинской* символики. Видео датируется еще 2022 годом. Блогера задержали в день его запланированного выступления в ночном клубе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — данная символика относится к международному движению сатанизма, которое признано экстремистским и запрещено на территории России.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.87
0.34 90.17
0.07
Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знако...

Последние новости

23:23
Ради лайков — под статью: тату-мастер устроил фотосессию с пентаграммой у собора
23:01
«Сейчас я полновесный дед»: Охлобыстин о возвращении «Интернов»
22:53
Силуанов объяснил, как Россия и Египет обходят сложности с платежами
22:45
Лихачев: санкции затормозили реализацию атомного проекта России в Египте
22:27
Потратил 28 миллионов долларов: Никас Сафронов отдаст шикарную квартиру-музей Москве
22:15
Юрист объяснил, почему могут не оформить загранпаспорт

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
Молчание свидетелей и лестница смерти: тайна гибели Сергея Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео