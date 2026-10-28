Ради лайков — под статью: тату-мастер устроил фотосессию с пентаграммой у собора
Мужчина снялся с обнаженным торсом.
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
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На тату-мастера возбудили уголовное дело за фотосессию у храма
В Петропавловске-Камчатском 27-летний тату-мастер попал под уголовное дело из-за фотосессии у православного собора. Дело возбудил Следственный комитет.
По данным следствия, в октябре обвиняемый в оскорблении чувств верующих опубликовал фото в своем публичном канале. Мужчина снялся с обнаженным торсом на фоне кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы в Петропавловске-Камчатском. На его спине видна татуировка — мифическое животное с пентаграммой* в пасти.
Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и забрала у скандального тату-мастера телефон.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что скандально известного блогера Ивана Золо привлекли к административной ответственности — на него составили протокол за публичную демонстрацию сатанинской* символики. Видео датируется еще 2022 годом. Блогера задержали в день его запланированного выступления в ночном клубе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — данная символика относится к международному движению сатанизма, которое признано экстремистским и запрещено на территории России.
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