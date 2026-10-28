Собянин: на подлете к Москве сбили 47 беспилотников
Количество уничтоженных дронов растет.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Средства противовоздушной обороны сбили уже 47 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На фоне атаки Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Кроме того, сообщалось о временной приостановке работы Шереметьево. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России представили модернизированный детектор беспилотников «Набат V.3», способный не только обнаруживать дроны, но и перехватывать видео с их камер.
Устройство уже используют мобильные огневые группы в приграничных районах, в том числе в Брянской и Белгородской областях, а также в ДНР. «Набат» помогает отслеживать беспилотники и получать изображение, которое видит оператор дрона.
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