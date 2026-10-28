Гендиректор Роскосмоса: МКС могут затопить в 2031–2032 годах

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Василиса Власова
Василиса Власова 33 0

Как отметил руководитель, США попросили Россию продлить работу МКС с 2028 до 2030 года.

Когда затопят МКС — гендиректор Роскосмоса

Фото: www.globallookpress.com/Roscosmos

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Возможность затопления Международной космической станции в 2031–2032 годах допустил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил руководитель, США попросили Россию продлить работу МКС с 2028 до 2030 года.

«И дальше с затоплением 2031 или 2032 год», — отметил Баканов.

Напомним, что в сентябре Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил о продлении работы МКС на два года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто стал новым командиром МКС. Российский космонавт Петр Дубров занял высокий пост. Кадры торжественной передачи должности публиковали Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Космонавт подчеркнул: МКС как была, так и остается олицетворением взаимодействия разных государств. Передача полномочий сопровождалась символическим жестом —  Дуброву вручили ключ от станции. С этого момента экипаж SpaceX Crew-12 начинает подготовку к возвращению на Землю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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